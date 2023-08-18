Кубинка, Московская область, 18 августа, 2023, 11:24 — ИА Регнум. В ходе форума «Армия-2023» представлен ручной автономный комплекс «Тканевый пистолет», способный останавливать кровотечения и лечить раны с помощью биополимерного геля и лекарственных препаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Валерий Мельников/РИА Новости Презентация первого в России «тканевого пистолета»

«Тканевый пистолет» имеет огромное преимущество над традиционными методами лечения, так как помогает восстанавливать раны значительно быстрее», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ультразвуковая система распыления фокусирует струю в одной точке, благодаря чему гель с внешней стороны затвердевает, оставаясь жидким внутри.

Как передавало ИА Регнум, начальник Главного управления вооружения ВС России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев сообщил, что Министерством обороны на форуме «Армия-2023» были подписаны государственные контракты на сумму более чем 400 млрд рублей. По его словам, в результате выполнения госконтрактов в российские Вооружённые силы поступят более 2,5 тыс. новых образцов вооружения, военной и специальной техники, а также свыше 1,8 млн единиц средств поражения.