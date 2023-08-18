Москва, 18 августа, 2023, 12:43 — ИА Регнум. В международном военно-техническом форуме «Армия-2023» принимают участие более 250 московских промышленных предприятий. Большая часть продукции столичного производства представлена в составе объединенных экспозиций профильных министерств и флагманов отечественного оборонно-промышленного комплекса: госкорпорации «Роскосмос», госкорпорации «Ростех», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и других. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московские производители представили свою продукцию на форуме «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия» — ведущая мировая выставка вооружения, военной и специальной техники. Она проводится ежегодно в августе на главной выставочной площадке Минобороны России в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

«На форуме представлена широкая номенклатура изделий гражданского, военного и двойного назначения от столичных производителей», — отметил Овчинский. Так, предприятие-разработчик систем управления для ракетно-космической отрасли АО «НПЦАП» показало новейшие многофункциональные комплексы с БПЛА двух типов: мультиротор и «летающее крыло». «Оба изделия обеспечивают проведение фото — и видеоразведки в дневном и ночном режимах на дистанциях до 10 и 60 километров соответственно», — отметил Овчинский.

Свои новинки в рамках форума представили и столичные производители высокотехнологичных медицинских изделий. Биомедицинский холдинг Evers Group Rus показал индивидуальные перевязочные пакеты и антимикробное гемостатическое средство «Биогем», применяемые для остановки наружного кровотечения различной интенсивности. В свою очередь инновационно-технологическая компания «Эндопринт» показала манжету для замещения фрагментов крупных костей конечностей, антидислокационный имплантат височно-нижнечелюстного сустава и комплект для частичного эндопротезирования плечевого сустава, изготавливаемые из медицинского титанового порошка с учетом индивидуальных анатомических особенностей пациента.

Кроме того, свои разработки экспонируют десять компаний — резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Посетителям форума показывают устройство и принцип действия универсального модульного радиолокатора, сканирующего микроскопа, наркозно-дыхательных аппаратов и ИВЛ, портативного сканера и других изделий.

В прошлом году участие в форуме приняли представители 85 иностранных государств; полторы тысячи отечественных и иностранных предприятий продемонстрировали свыше 28,5 тысячи образцов продукции военного и двойного назначения, а количество посетителей составило около двух миллионов человек.

Москва — город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, а ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.