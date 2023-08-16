Москва, 16 августа, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Министерством обороны России на форуме «Армия-2023» были подписаны государственные контракты на сумму более чем 400 млрд рублей, сообщил 16 августа начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

Максим Блинов/РИА Новости

«Сегодня подписаны 11 и вручены девять государственных контрактов на сумму более 400 млрд рублей», — сказал он.

По его словам, в результате выполнения указанных госконтрактов в российские Вооружённые силы поступят более 2,5 тыс. новых образцов вооружения, военной и специальной техники, а также свыше 1,8 млн единиц средств поражения.

Как сообщало ИА Регнум, оружейный салон «Армия-2023» проходит в подмосковной Кубинке (парк «Патриот») с 14 по 20 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах заключить на форуме контракты на общую сумму более 433 млрд рублей. Он также рассказал, что в работе салона примут участие чуть менее 1,5 тыс. предприятий, которые представят около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.