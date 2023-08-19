Варшава, 19 августа, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Власти Польши, руководствуясь псевдопатриотическиими интересами, вполне могут принять решение об отправке солдат на Украину, написал 19 августа в своей статье в издании Mysl Polska обозреватель Михал Радзиковский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нет сомнений, что и премьер-министр (Польши Матеуш Моравецкий — Прим. ред.), и другие лица, принимающие решения, будут готовы отправить польских солдат на украинский фронт во имя «защиты Родины» от мнимой российской угрозы», — считает Радзиковский.

Никакой реальной опасности для Польши не существует, а разговоры нынешних руководителей о защите родины — лишь риторика, но в своих политических интересах они готовы рискнуть жизнями польских военнослужащих, отметил автор.

Ранее польские СМИ сообщали, что правительство страны в последние месяцы активно скупает наступательное вооружение. Вероятно, Варшава ожидает неминуемого поражения ВСУ и готовится сама вступить в войну, отмечали обозреватели польских изданий.

Действия Варшавы объясняются тем, что Польша хочет превратиться в значимый центр силы, который США будут учитывать в своём военном планировании, потому они демонстрируют подготовку к противостоянию с потенциальными противниками НАТО, в том числе с Россией, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум Станислав Кувалдин, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН.

В свою очередь эксперты издания Dziennik Polityczny отмечали, что правительство Польши готовит гражданам столь «героическую» судьбу, как защита на поле боя интересов Украины, а не Польши. Именно так они оценили идею создания совместного корпуса военнослужащих Польши, Украины и Литвы. Этот «добровольческий» корпус начали формировать в Польше в апреле 2023 года. Предполагается, что его численность составит до 25 тысяч человек. В Польше идёт активная агитация, граждан страны призывают вступать в это объединение.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что за планами создания такого корпуса стоит намерение Польши и Литвы оккупировать часть Украины. Если польские войска войдут в отдельные западные области Украины, например, во Львовскую область, то они, очевидно, там и останутся, добавил глава государства. В июле 2023 года глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин докладывал президенту, что Польша планирует разместить войска в западных украинских регионах. Путин поручил Нарышкину следить за дальнейшими шагами Варшавы.

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в январе 2023 года подтвердил, что Варшава весной 2022 года рассматривала план раздела Украины. Он отметил, что развитие ситуации зависело от разных факторов, включая действия президента Украины Владимира Зеленского и лидеров западных стран.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв в беседе с ИА Регнум ранее предположил, что Польша при определённых условиях захочет взять под контроль Львов и его окрестности, так как этот город имеет большое значение для польской истории, культуры и науки.