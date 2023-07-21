Москва, 21 июля, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Польша хотела бы подчинить себе территории Западной Украины, превратив их в зону своего влияния, считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв. Об этом он рассказал 21 июля корреспонденту ИА Регнум, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что польско-литовские соединения планируют оккупировать территории Западной Украины, войти в Львов и остаться там.

Иван Шилов ИА Регнум

«Может быть, при определённом раскладе Польша захочет взять Львов и окрестности, — согласился Трухачёв. — Львов имеет большое значение для польской культуры и науки».

При этом он полагает, что Польша хотела бы втащить Украину в свою сферу влияния. Причём здесь, как полагает доцент, следует помнить об одной часто совершаемой ошибке, когда империю по определению считают многонациональным организмом и полагают, что национальное государство не может быть империей.

«В польском сознании одно с другим прекрасно совмещается. У них глубоко национальное государство, где поляки составляют больше 90% населения. Но иметь свою сферу влияния, в которую бы входила Украина, а если получится, в будущем и Белоруссия, они бы хотели. И поставить свою военную базу под флагом НАТО под Харьковом, Одессой или Запорожьем тоже», — пояснил доцент.

Иными словами, они войдут, не уйдут, обоснуются и подчинят эти территории. Причём они могут это сделать даже по просьбе руководства Украины, к неудовольствию многих украинских националистов, для которых вход польской армии — это страшный сон.

«А она, видимо, под каким-то соусом войдёт, — заметил Трухачёв. — Однако для украинских националистов однозначное зло — это Россия. А Польша — это меньшее зло, которое может быть тактическим союзником. Впрочем, что касается поляков, то, зайдя на территорию Западной Украины, они всё равно будут считать её население быдлом. Как и пять веков назад».

Кроме того, как полагает эксперт, поляки в жёсткой форме потребуют от жителей Западной Украины отречься от Бандеры, Шухевича и прочей компании.

«Польская пропаганда на Западной Украине нацелена именно на то, чтобы, с одной стороны, чётко отделить Украину от России, а с другой, добиться от местного населения принятия польского взгляда на историю, — объяснил он. — С бандеровской идеологией поляки будут разбираться жёстко. И ни в какой Евросоюз этот осколок Украины они не пустят, пока он не отречётся на официальном уровне от Бандеры и Шухевича».

По мнению Трухачёва, президент Украины Владимир Зеленский будет к этому готов, так как ему Бандера по барабану и упираться он не станет.

Р21 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза указал, что за планами создания польско-литовско-украинского воинского соединения просматривается намерение оккупировать часть Украины. Глава государства подчеркнул, что речь идёт не о каком-то сборище наёмников, а о регулярном воинском соединении.

Путин убеждён, что если польские войска войдут в отдельные области Украины, например во Львовскую область, то и останутся там.

Также президент России констатировал, что Западу уже не достаёт украинского «пушечного мяса», поэтому на очереди жители Литвы, Польши и других стран, которых «не жалко». Путин рассказал, что польские власти вынашивают реваншистские планы, но своему народу правды не говорят. При этом Москва ясно осознаёт намерения польских властей и понимает, как на них реагировать.

Власти Польши забывают, что захватнические амбиции и русофобия уже несколько раз стоили польскому народу потери государственности. И только благодаря Советскому Союзу Польша вновь появилась на карте Европы. Россия не ставит своей целью воспрепятствовать планам Киева по продаже собственной территории, но любая возможная агрессия против союзной Белоруссии получит моментальные и жесткий ответ, подчеркнул президент.

«Хочу напомнить также и о том, чем в результате закончилась для Польши такая агрессивная политика. Закончилась она национальной трагедией 1939 года, когда Польша была брошена западными союзниками на «съедение» германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам», — напомнил он.

В связи с этим президент велел главе Службы внешней разведки Сергею Нарышкину следить за планами Польши в отношении Украины. В свою очередь, глава СВР заметил, что в Варшаве уже начинают осознавать, что западная военная помощь не поможет Киеву достичь тех целей, которые перед ним поставил Запад, а стало быть, поражение Украины — лишь вопрос времени.