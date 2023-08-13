Варшава, 13 августа, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Польских солдат могут направить на Украину для участия в военных действиях. Такую вероятность не исключили журналисты издания Dziennik Polityczny.

Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аналитики напомнили о создании совместного корпуса из польских, украинских и литовских солдат, которых могут привлекать для участия в международных операциях, а также о встрече с участием начальника Объединённого оперативного штаба ВС Украины Сергея Наева и оперативного командующего Вооружённых сил Польши Томаша Пиотровского, на которой обсуждались вопросы безопасности на российско-белорусско-украинской границе.

В ходе диалога польский генерал поделился данными о практическом применении различных образцов западного вооружения бойцами интернационального корпуса, а также указал на необходимость их дополнительного обучения.

«Планы создания интернационального корпуса являются одним из элементов мобилизации, проводимой правительством под прикрытием так называемых учений для резервистов», — уточнили в материале.

Эксперты полагают, что, судя по приготовлениям, правительство уготовило полякам куда более «героическую» судьбу, чем защита родины, жители страны отправятся отстаивать на поле боя интересы Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости немедленно остановить Россию на Украине, чтобы американским солдатам не пришлось проливать кровь для восстановления мира в Европе, как это, по мнению Дуды, происходило во время мировых войн. Такое заявление польского лидера сами поляки восприняли критично. Один из пользователей предложил отдать Дуду под суд за намерение отправить польских солдат умирать за интересы янки.

Международный корпус из польских, украинских и литовских добровольцев, который будет предназначен для боевых действий на Украине, начали формировать в Польше в апреле. Предположительно, численность корпуса составит 20–25 тысяч человек. Власти сразу же начали проводить активную агитацию среди польского населения с призывом вступить в так называемый литовско-польско-украинский корпус.

Президент России Владимир Путин считает, что за планами создания интернационального воинского соединения стоит намерение оккупировать часть Украины. Если польские войска войдут в отдельные области Украины, например, во Львовскую область, то они, очевидно, там и останутся, добавил глава государства.