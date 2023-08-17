Москва, 17 августа, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Польша хочет превратиться в значимый центр силы, который США будут учитывать в своём военном планировании, и уже демонстрирует серьёзную подготовку к противостоянию с потенциальными противниками НАТО, в том числе с Россией, считает Станислав Кувалдин, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН. Об этом он заявил 17 августа корреспонденту ИА Регнум.

Jakob Ratz\Zuma\TASS

Ранее обозреватель польского издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич предположил, что Польша активно закупается наступательными вооружениями, так как готовится к войне на фоне неизбежного поражения киевского режима.

Кувалдин обратил внимание на то, что польские закупки вооружений и программа масштабного укрепления вооружённых сил начались ещё до спецоперации. Хотя сам закон об увеличении численности вооружённых сил был принят в ускоренном порядке весной 2022 года.

По его словам, такая политика Варшавы продиктована её желанием превратиться в значимый военный центр силы, особенно в условиях не очень простых отношений Польши и Германии, которая до сих пор была одной из главных военных сил в Европе.

Кувалдин объяснил, что, наращивая военную мощь, Польша надеется повысить своё значение внутри НАТО, сделать свой голос в этом блоке более весомым и стать более значимым союзником для США.

«Чтобы США в своём военном планировании учитывали военную силу Польши», — сказал эксперт.

При этом он обратил внимание на то, что характер закупаемых Польшей вооружений говорит о том, что в Варшаве сделали выводы из событий, происходящих на украинских полях сражений.

«Происходят довольно большие закупки артиллерийских установок, масштабные закупки ракетных систем (вроде HIMARS) и большого количества танков. Значительную часть вооружений Польша закупает в Южной Корее. А та, как известно, готовится к войне с КНДР. Этот потенциальный конфликт предполагает боевые действия в условиях очень плотной насыщенности фронта артиллерией. А последнее, как известно, было очень сильно востребовано в условиях боевых действий на Украине», — констатировал Кувалдин.

Однако, как полагает Кувалдин, едва ли польские власти всерьёз собираются включиться в какие-то боевые действия на Украине.

«Польша — член НАТО, она не может самостоятельно принимать решения о таком применении вооружённых сил. Однако Россию считают потенциальным противником НАТО и, соответственно, Польши. И Польша демонстрирует достаточно серьёзную подготовку к противостоянию с таким потенциальным противником», — подытожил Кувалдин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Зинкевича, власти Польши не учитывают украинский опыт и напрасно полагаются на западную военную помощь.

До этого стало известно, что Польша направит произведённые в США танки Abrams и вертолёты Apache на границу вдоль Брестской области Белоруссии. В министерстве обороны Польши полагают, что эта техника может стать «непреодолимой преградой». На границе Польши также расположились южнокорейские танки Black Panther, самолёты FA-50 и американские артиллерийские системы HIMARS.

Также Вооружённые силы Польши хотят разместить 10 тыс. военнослужащих на границе с Белоруссией.