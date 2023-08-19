Москва, 19 августа, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Киевский режим утром 19 августа попытался осуществить террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области, сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Атака была осуществлена в 10:00 мск.

«БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами», — сообщили в Минобороны.

Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате теракта нет.

Киев регулярно предпринимает попытки атаковать российскую территорию и организовать теракты на гражданских объектах.

Накануне над Белгородским районом был сбит беспилотный летательный аппарат самолётного типа, пострадавших и разрушений на земле не было, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Днём ранее ВСУ пытались атаковать с помощью дрона корабли Черноморского флота. Попытка была пресечена. В ночь на 18 августа украинский дрон был сбит в центре Москвы. После воздействия средств поражения ПВО дрон упал на нежилое здание в районе комплекса Москва-сити.