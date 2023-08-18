Москва, 19 августа, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов ещё нескольких граждан РФ, четверо из которых живут за границей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Владимир Баранов/ТАСС Минюст России

Так, согласно документу, список иноагентов пополнили: писательница и экс-советник президента Владимира Путина Линор Горалик, публицист Андрей Пионтковский, экономист Андрей Илларионов, зампред Конгресса ойрат-калмыцкого народа Владимир Довданов, координатор общественного движения «Гражданин и армия» Сергей Кривенко, антивоенная активистка из Якутии Саргылана Кондакова и литературный критик Татьяна Сотникова.

Все семь человек выступали против спецоперации, собирали деньги в поддержку Украины и ВСУ, распространяли сообщения и материалы иностранных агентов.

Линор Горалик помимо прочего, пропагандировала ЛГБТ-отношения.

Как сообщало ИА Регнум, президент Путин подписал 24 июля закон о полномочиях Минюста проводить внеплановые проверки для иноагентов.

Московский городской суд 18 августа удовлетворил иск управления Министерства юстиции по Москве о ликвидации Сахаровского центра (организация, признанная в РФ нежелательной).

В отношении сопредседателя движения «Голос» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Григория Мельконьянца возбуждено уголовное дело об организации работы нежелательной организации. У него и его соратников проводились обыски.