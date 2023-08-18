* — НКО, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 августа, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Московский городской суд 18 августа удовлетворил иск управления Министерства юстиции по Москве о ликвидации «Сахаровского центра» (признан в РФ иноагентом).

Кирилл Каллиников/РИА Новости «Сахаровский центр» (признан в РФ иноагентом)

Решение суда гласит, что региональная общественная организация «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова» (полное название организации, признана в РФ иноагентом) ликвидирована и будет исключена из государственного реестра юридических лиц.

Специалисты Минюста отметили в исковом заявлении целый ряд грубых нарушений со стороны организации, которые были выявлены в ходе проведённой проверки деятельности «Сахаровского центра» в 2020–2022 годах.

В частности, были выявлены нарушения в учредительных документах. Кроме того, организация размещала на своём сайте видеоматериал без маркировки иностранного агента. По этому факту Роскомнадзор составил 10 протоколов, по решению судов НКО должно было выплатить 5 млн рублей штрафа. Также «Сахаровский центр» проводил мероприятия в регионах, где у неё нет зарегистрированных отделений.

Как сообщало ИА Регнум ранее, «Сахаровский центр» был внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в 2014 году. В 2023 году мэрия Москвы уведомила НКО о прекращении договоров безвозмездной аренды на все её помещения — вступивший в конце 2022 года новый закон о контроле за деятельностью иноагентов запрещает получение ими государственной поддержки в любой форме.

В мае 2023 года Верховный суд РФ ликвидировал «Партию народной свободы» (ПАРНАС), удовлетворив соответствующий иск Минюста. В Министерстве отметили, что у ПАРНАСа нет представительств в половине регионов страны, а это требование законодательства является обязательным.

В январе 2023 года Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал правозащитную организацию «Московская Хельсинкская группа» (МХГ). Суд признал законными претензии Министерства, согласно которым МХГ, формально являясь региональной московской организацией, фактически осуществляла свою деятельности на всей территории России.