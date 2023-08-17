* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 17 августа, 2023, 10:36 — ИА Регнум. В отношении сопредседателя движения «Голос» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Григория Мельконьянца возбуждено уголовное дело. Об этом 17 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе Сопредседатель организации «Голос» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Григорий Мельконьянц

Отмечается, что в отношении Мельконьянца возбуждено дело об организации работы нежелательной организации. У него и его соратников проводятся обыски.

По информации агентства, в ближайшее время его планируют задержать.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Генеральная прокуратура признала в России нежелательной деятельность неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей» — организация, признанная в РФ нежелательной). В ведомстве отметили, что целью участников организации был сбор и публикация информации о Вооружённых силах РФ, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации.

В августе в список нежелательных организаций попали филиалы телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в России иностранным агентом) в Нидерландах и Латвии. Как указали в Минюсте, организации распространяют материалы экстремистских и террористических организаций, а финансирует их признанный иноагентом нидерландский фонд Stichting 2 Oktober (юридическое лицо, зарегистрированное в Нидерландах, иностранное СМИ, выполняющее функции иноагента).