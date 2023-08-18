Вашингтон, 18 августа, 2023, 19:57 — ИА Регнум. В администрации президента США Джо Байдена считают атаки Киева по объектам в Крыму пустой тратой ресурсов. Об этом 18 августа сообщает телеканал CNN.

Константин МихальчевскийРИА Новости

«По мнению некоторых военных и чиновников администрации Байдена, украинские атаки на Крым в лучшем случае служат для отвлечения внимания, а в худшем представляют собой пустую трату большого количества ресурсов», — отмечает телеканал.

По словам высокопоставленного военного, слова которого приводит CNN, атаки на Крым не приносят никаких значимых результатов, поэтому Киев должен больше внимания уделять контрнаступлению.

Как ранее передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 18 августа силами противовоздушной обороны (ПВО) при попытке пролёта был уничтожен беспилотник. Он отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Минобороны РФ подтвердило, что в центре Москвы был сбит беспилотник. После воздействия средств поражения ПВО он изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Жертв и возгораний нет.

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что попытка ВСУ совершить атаку беспилотниками самолётного типа была совершена 17 августа в 22:22 мск. Украинский дрон был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений в результате пресеченной террористической атаки нет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём комментарии отметила, что очередная попытка киевского режима нанести удар беспилотником по Москве подтверждает его преступную сущность.