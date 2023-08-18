Москва, 18 августа, 2023, 04:29 — ИА Регнум. В ночь на 18 августа силами ПВО при попытки пролёта в Москву был уничтожен беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Он уточнил, что обломки беспилотника упали в районе Экспоцентра. Здание одного из павильонов получило повреждения, но не значительные.

Собянин заверил, что по предварительной информации пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля деловой центр «Москва-Сити» подвергся атакам беспилотных летательных аппаратов. В результате налёта украинских дронов оказались повреждены фасады двух офисных высотных зданий, хотя и незначительно. При атаке никто не пострадал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова по этому поводу заявила, что утро омрачила очередная «конвульсия киевского режима», который продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка.

В ночь на 10 августа средства ПВО пресекли попытки террористических атак ВСУ дронами на Москву и Севастополь. По данным ведомства, один из украинских беспилотников, запущенных в сторону российской столицы, удалось сбить над Малоярославским районом Калужской области. Ещё один уничтожили в небе над территорией Одинцовского района Московской области.

Ещё два беспилотных летательных аппарата сбили над Москвой 9 августа.