Москва, 25 января, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Иск Минюста РФ, в котором ведомство просило ликвидировать правозащитную организацию «Московская Хельсинкская группа», решил удовлетворить Мосгорсуд на заседании 25 января.

Павел Бедняков/РИА Новости Рассмотрение иска о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Суд признал законными претензии Минюста РФ, который обвинил МХГ в том, что она, являясь региональной московской организацией, осуществляет свою деятельности на всей территории России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иск о ликвидации МХГ Минюст РФ подал в суд 20 декабря. МХГ действовала в СССР в 1976–1982 гг. В 1989 г. она возобновила свою деятельность.