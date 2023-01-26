* — НКО, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 января, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Договоры аренды на все помещения Сахаровского центра (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) в Москве прекращены департаментом городского имущества российской столицы, сообщили 26 января в пресс-службе центра.

Алексей Филиппов/РИА Новости Улицы Москвы

Организация пояснила, что департамент письменно уведомил её о прекращении договоров аренды на все ранее занимаемые помещения — здание центра, выставочный зал и квартиру в доме по улице Земляной вал, где находится архив Андрея Сахарова.

Это сделано в связи с вступившими с 1 декабря 2022 г. в силу законодательными изменениями об иноагентах. Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» не позволяет оказывать господдержку иностранным агентам.

Напомним, Фонд Андрея Сахарова (организация, признанная в РФ нежелательной) признан 23 января нежелательной в России организацией. Сахаровский центр (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) признан иноагентом в 2014 году.