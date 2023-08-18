Москва, 18 августа, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Слова заместителя официального представителя Госдепа Веданта Пателя относительно Украины можно расценить как капитуляцию США, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Ранее Патель заявил, что Соединённые Штаты будут считать победой на Украине полный вывод российских сил из страны.

«Хочу поздравить Вашингтон с заявленной Госдепом капитуляцией. Молодцы. Правильно всё сказали», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американский обозреватель Джейми Деттмер заявил, что западные союзники Киева несут ответственность за неудачи в контрнаступлении ВСУ. Контрнаступление киевской армии длится уже третий месяц, но никаких «малейших признаков существенных изменений» нет, отметил он.

Газета The Wall Steet Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что чиновники в США и странах Европы потеряли веру в наступление Вооружённых сил Украины, так как изначально рассчитывали, что украинская сторона сможет провести успешную наступательную операцию до конца года.