Вашингтон, 13 августа, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Чиновники в США и других западных странах рассчитывали, что ВСУ проведёт успешное контрнаступление до конца года, но теперь потеряли веру, что это получится сделать, сообщила 13 августа американская газета Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Шансы, что это произойдет, теперь представляются призрачными», — говорится в публикации.

По информации издания, на Западе рассчитывали, что прорыв линии обороны вынудит Россию к зиме согласиться на переговоры. Теперь политики задумались о подготовке наступления украинской армии к весне 2024 года.

Как отмечало ИА Регнум, ВСУ начали контрнаступление 4 июня и с тех пор не смогли добиться существенных успехов. При этом постоянные атаки на российские оборонительные позиции приводят к большим потерям в украинской армии. В Минобороны России 4 августа сообщили, что за два месяца контрнаступления ВСУ потеряли в боях 43 тыс. военнослужащих и 4,9 тыс. единиц техники.

Про большие потери ВСУ заявляли и западные эксперты. Так, 12 августа аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что украинская армия в ходе атак потеряла 60 тыс. военнослужащих. Он также заявил, что контрнаступление изначально было обречено на провал.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к переговорам. Он также указал на то, что поведение Киева зависит от действий Запада и украинская сторона будет призывать к переговорам, если западные страны прекратят поставки вооружений для ВСУ.