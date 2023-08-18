Вашингтон, 18 августа, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Американский обозреватель Джейми Деттмер считает, что западные союзники Киева несут ответственность за неудачи в контрнаступлении ВСУ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Журналист отметил, что контрнаступление киевской армии длится уже третий месяц, но никаких «малейших признаков существенных изменений» нет.

«Мы вернулись к войне на изнурение. Конфликт на Украине может истощить терпение нетерпеливых союзников, которые сами виноваты в медленных темпах продвижения», — цитирует Деттмера Politico.

По мнению колумниста, ожидания Запада значительных успехов от наступления ВСУ оказались завышенными.

Как сообщало ИА Регнум, член Палаты представителей Конгресса США Эндрю Харрис, изначально поддерживающий военную помощь Киеву, признал крах контрнаступления украинской армии и высказал сомнение в оказании дальнейшей поддержки.

Харрис также сказал, что «пришло время для реалистичного призыва к мирным переговорам».

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс украинской армии почти исчерпан.