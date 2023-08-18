Москва, 18 августа, 2023, 14:30 — ИА Регнум. На запорожском направлении за сутки отражены две атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ), потери противника составили до 195 военных, сообщил 18 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, атаки противника были отбиты в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Кроме того, здесь же была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

По данным Минобороны, за сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу L119 производства Великобритании.

На купянском направлении, информировал Конашенков, российские военные за минувшие сутки отразили семь атак и контратак ВСУ, три атаки были отражены на донецком направлении, по две — на краснолиманском и запорожском, одна атака — на южнодонецком направлении.

Также официальный представитель российского военного ведомства отметил, что за сутки ВС России сбили два украинских самолёта Су-25, а также уничтожили в ДНР три пункта боепитания подразделений ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, днём 18 августа председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, пообещав привести подробности позже. Ранее российские военные уничтожили в районе города Запорожье склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Как сообщило 6 августа Минобороны России, кроме этого, на аэродроме Запорожье российские военные поразили ангары с авиатехникой.