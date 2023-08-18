Мелитополь, 18 августа, 2023, 13:06 — ИА Регнум. В подконтрольном киевским властям городе Запорожье произошли взрывы, сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«В нескольких районах областного центра, временно оккупированного режимом Зеленского, слышны взрывы», — написал он в Telegram-канале.

Рогов пообещал привести подробности позже.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские военные уничтожили в районе города Запорожье склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Как сообщило 6 августа Минобороны России, кроме этого, на аэродроме Запорожье российские военные поразили ангары с авиатехникой.

Перед этим, в ночь на 6 августа, взрывы прогремели в Харьковской области. Воздушную тревогу в Харьковской области не объявляли.