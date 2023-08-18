Вашингтон, 18 августа, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Сразу несколько американских конгрессменов после полученного отрицательного прогноза разведки США о контрнаступлении ВСУ стали возражать против оказания очередной помощи Киеву. Об этом со ссылкой на информированные источники говорится в материале газеты The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Президент США Джо Байден направил ранее в Конгресс запрос о выделении нового пакета помощи Киеву в размере 24 млрд долларов. Средства предназначены на военную, финансовую и гуманитарную поддержку. Некоторые республиканцы возразили против этого, учитывая скромные результаты украинского контрнаступления.

Засекреченная оценка разведки США о провальном контрнаступлении Украины привела к скандалам на закрытых заседаниях законодательного органа, сообщило издание.

Часть республиканцев и демократов упрекают администрацию Белого дома в том, что ВСУ не были поставлены более мощные вооружения.

Ранее ИА Регнум передавало, что в докладе разведки США содержится вывод о невозможности Украины достичь Мелитополя и разрушить Крымский мост в ходе контрнаступления. В газете The Washington Post указали на то, что такая оценка основана на превосходстве России в обороне. Невозможность достигнуть своих целей, вероятно, побудит Киев и западных союзников к поиску виновных в том, что дорогостоящее контрнаступление не достигло поставленных задач.

14 августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении Вашингтоном дополнительной военной помощи Киеву на $200 млн. Новый пакет включает в себя боеприпасы для систем противовоздушной обороны, противотанковые средства, артиллерийские снаряды, а также оборудование для разминирования.

По мнению политического аналитика Павла Шипилина, лишение Украины выхода к Чёрному морю может вынудить Киев пойти на капитуляцию, потому что тогда США потеряют интерес к украинским территориям, где хотели разместить военно-морскую базу НАТО.

В начале августа подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ теряют до 80% техники и личного состава в ходе неудачных штурмов и контратак в Донбассе. Он отметил, что украинские отряды в большей степени участвуют в так называемых «мясных штурмах», которые сопряжены с огромными потерями.