Москва, 11 августа, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Лишение Украины выхода к Чёрному морю может вынудить Киев пойти на капитуляцию, потому что тогда США потеряют интерес к украинским территориям, где хотели разместить военно-морскую базу НАТО. Такое мнение в беседе с ИА Регнум озвучил политический аналитик Павел Шипилин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале выразил мнение, что страдающим украинцам по-настоящему нужна только капитуляция, а США хотят только безраздельной власти и ради неё не жалеют украинских военных. Поэтому, как выразился замглавы Совбеза, «мясокомбинат украинского контрнаступления» работает сегодня безостановочно.

Политический аналитик Шипилин согласился с высказыванием зампреда Совбеза, в котором читается главная мысль: Россия не остановится в своих действиях до тех пор, пока цели СВО не будут достигнуты полностью. Пока же, по мнению политолога, украинцы находятся в заложниках амбиций политиков своей страны, которые, в свою очередь, подчиняются решениям США.

«Мы же добиваемся не поражения Украины, а добиваемся своих целей и задач, которые были заявлены ещё в самом начале СВО. Американцы в данном случае обостряют ситуацию, делают это намеренно. Украина является всего лишь пушечным мясом, это очевидно, потому что воюют за американские интересы, а не за свои. Пока Украиной командуют США, то конфликт продолжается», — отметил Шипилин.

По его мнению, началом украинской капитуляции может послужить взятие под контроль российских войск черноморских городов — Одессы и Николаева.

«Когда Украина лишится выхода к Чёрному морю, то вся их решимость может посыпаться. Это может вынудить Киев пойти на капитуляцию. Здесь даже от Киева потом будет мало что зависеть, потому что США потеряют всякий интерес к Украине. Она нужна Вашингтону только как противовес России на Чёрном море, где американцы давно хотели разместить военно-морскую базу НАТО», — пояснил Шипилин.

По мнению кандидата исторических наук, политолога и публициста Михаила Смолина, для Украины было бы значительно мягким окончанием конфликта признание неспособности продолжать дальнейшие боевые действия.

«Этот конфликт продолжается только потому, что киевское руководство несамостоятельно и действует по указке западных политиков и с помощью поставок их вооружения. Американцы считают, что Россия — это страна, которую надо наказать, но руками украинцев это не получается. И чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем более печальным будет конец для Украины из-за огромного количества пролитой крови», — отметил Смолин.

Историк допустил, что чем дольше украинцы будут сопротивляться выходу к переговорам, тем меньше у них остаётся шансов на сохранение суверенитета своего государства. По мнению Смолина, из-за отсутствия результатов в какой-то момент может последовать резкое прекращение западных поставок, что приведёт к обрушению фронта и вынужденной капитуляции Киева.

Ранее, 8 августа, Дмитрий Медведев написал, что в украинском конфликте против России практически в открытую ведёт военные действия вся система НАТО, но у страны достаточно сил для достижения целей спецоперации и для того, чтобы добиться мира на своих условиях. До этого зампред Совбеза заявлял, что переговоры о мире на Украине будут иметь шансы на успех лишь при соблюдении ряда условий, в числе которых — участие России в международных переговорах по урегулированию украинского конфликта, учёт исторического контекста и текущих реалий.

11 августа польское издание Rzeczpospolita написало, что СМИ Польши постепенно начинают осознавать плохое положение ВСУ в конфликте с Россией и то, что Украина не побеждает в этом противостоянии. В материале говорится, что когда вопросы о неудачах ВСУ стали обсуждать в польских обзорах докладов западных аналитических центров, стало ясно, что контрнаступление Киева «увязло в минных полях» и не было успешным.

Как сообщало ИА Регнум, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ теряют до 80% техники и личного состава в ходе неудачных штурмов и контратак в Донбассе. Он отметил, что украинские отряды в большей степени участвуют в так называемых «мясных штурмах», которые сопряжены с огромными потерями. Из-за этого украинское командование направляет отряды на передовую без должного обучения. По словам Марочко, командиры пренебрегают объективной информацией и отдают распоряжения, ведущие к значительным потерям.