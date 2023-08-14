Вашингтон, 14 августа, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Вашингтон выделил дополнительную военную помощь Киеву на $200 млн. Об этом 14 августа сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM

В распространённом письменном заявлении Блинкена отмечается, этот пакет, оценивающийся в $200 млн, включает в себя боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые средства, артиллерийские снаряды, а также оборудование для разминирования.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа президент США Джо Байден обратился в конгресс, запросив выделение $13,1 млрд на военную помощь Украине, из которой $9,5 млрд должны пойти на вооружение ВСУ, а остальные — на разведку и другие формы поддержки украинской армии.

При этом в палате представителей выразили недовольство тем, что Байден хочет увеличить нагрузку на бюджет. Представители Республиканской партии, у которых большинство в этом законодательном органе, потребовали обратить внимание на внутренние проблемы США, такие как рекордный уровень бездомности, а не тратить деньги на Украину, которая, несмотря на влитые в неё средства, так и не показала успехов на фронте.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил корреспонденту ИА Регнум, что оружие, которое НАТО поставляет на Украину, попадает на чёрный рынок и неизвестно, в какой из европейских стран оно потом всплывёт. По его словам, страны альянса рискуют испытать на себе оружие, отправленное Киеву.