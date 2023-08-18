Вашингтон, 18 августа, 2023, 05:25 — ИА Регнум. В докладе разведки США содержится вывод о невозможности Украины достичь Мелитополя и разрушить Крымский мост в ходе контрнаступления. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В издании отметили, что такая оценка основана на превосходстве России в обороне. Невозможность достигнуть своих целей, вероятно, побудит Киев и западных союзников к поиску виновных из-за чего дорогостоящее контрнаступление не достигло поставленных задач.

Как сообщало ИА Регнум, американский обозреватель Джейми Деттмер считает, что западные союзники Киева несут ответственность за неудачи в контрнаступлении ВСУ. Контрнаступление киевской армии длится уже третий месяц, но никаких «малейших признаков существенных изменений» нет.

Конфликт на Украине может истощить терпение нетерпеливых союзников, которые сами виноваты в медленных темпах продвижения. По мнению колумниста, ожидания Запада значительных успехов от наступления ВСУ оказались завышенными.

Украинский военный медик Дмитрий Миалковский в интервью газете The Washington Post рассказал о большом количестве солдат ВСУ, которые в ходе контрнаступления, подрываясь на минах, получают серьёзные травмы и теряют конечности. Последствия подрыва ни мине восстановить невозможно, сказал врач.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс украинской армии почти исчерпан.