Шебекинский район, Белгородская область, 17 августа, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом дроне над селом Никольское.

Гладков написал в своём Telegram-канале, что в ночь на 18 августа в Шебекинском городском округе сработала система ПВО — был сбит беспилотник украинских войск над селом Никольское.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил белгородский губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ получила ранения мирная жительница 1966 года рождения.

Российские войска ежедневно продвигаются на купянском и краснолиманском направлениях, выбивая противника из опорных пунктов. Об этом 17 августа заявил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.