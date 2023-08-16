Калуга, 16 августа, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Российские ПВО утром 16 августа уничтожили три украинских дрона над Калужской областью. Об очередной атаке ВСУ сообщили в Минобороны РФ.

U.S. Air Force Беспилотник

Сбитые украинские беспилотники разрушений не принесли. Пострадавших также нет, заверили в военном ведомстве.

Налёт был зафиксирован около 05:00 мск. Все беспилотники были своевременно обнаружены и уничтожены.

Как сообщало ИА Регнум, беспилотник ВСУ обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области 15 августа.

13 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде на улице Есенина украинский беспилотник врезался в жилой дом. В результате были повреждены пять квартир и 16 автомобилей.

Раненный местный житель при миномётном обстреле ВСУ села Новая Таволжанка 15 августа скончался в больнице.

Командующий объединёнными силами украинских войск Сергей Наев 14 августа пожаловался на сложности с перехватом российских БПЛА, украинские мобильные огневые группы не успевают на них среагировать.