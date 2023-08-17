Москва, 17 августа, 2023, 17:45 — ИА Регнум. В связи с повышением ключевой ставки ВТБ с 21 августа повышает на 2% базовые ставки по ипотеке в рамках рыночных программ, сообщили 17 августа в пресс-службе банка.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ставка по заявкам, поступившим в банк до 20 августа включительно, будет действовать до 18 сентября, отметили также в ВТБ.

«Базовая ставка по нашим рыночным программам увеличится на 2 процентных пункта. ВТБ также корректирует срок ранее принятых решений по заявкам. По заявкам, поступившим в банк до 20 августа включительно, одобренные условия, в том числе процентная ставка, будут действовать до 18 сентября», — сказано в сообщении банка.

Минимальная ставка ипотечных кредитов ВТБ на вторичное жилье и в новостройках составляет в настоящее время 11,5%.

Условия по льготным программам ВТБ не меняются, ранее введенные дисконты по ним сохраняются до 15 сентября. По ипотеке с господдержкой ставка составляет от 7,3%, по семейной и IT-ипотеке — от 4,3 и 4% соответственно, по дальневосточной — от 1,7%.

Ранее о повышении ставок по ипотеке по рыночным программам на 2% с 22 августа сообщили и в Сбербанке. Ипотечные кредиты по всем заявкам, поступившим ранее, будут одобрены по прежним ставкам, отметили в банке.

В ВТБ, Сбербанке, Альфа-Банке 17 августа также заявили о повышении максимальных ставок по вкладам. Максимальный размер ставки составит во всех трёх организациях 12%.

Банк России принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12% на внеочередном заседании 15 августа. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года.

После повышения ключевой ставки рубль укрепится, курс будет колебаться в диапазоне от 92 до 97 рублей за доллар, заявил 15 августа в разговоре с корреспондентом ИА Регнум Игорь Сафронов, эксперт института «Центр развития» ВШЭ. После объявления о решении ЦБ курс опустился ниже отметки в 100 рублей за доллар.

В условиях роста курса валют США и ЕС у Банка России не оставалось другого варианта, кроме как вновь повысить ключевую ставку, отмечала в беседе с корреспондентом ИА Регнум Юлия Коваленко, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова. Клиентов ждёт рост ставок по кредитам, а также некоторый рост ставок по депозитам, добавила Коваленко.