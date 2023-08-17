Москва, 17 августа, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на запорожском направлении до 195 военнослужащих, заявил 17 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, также ВСУ на этом направлении потеряли четыре бронетранспортера Stryker, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы «Мста-Б» и одну Д-20.

Конашенков также рассказал, что на запорожском направлении была отражена атака противника и нанесено комплексное огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Работино.

Днём ранее, 16 августа, потери противника на запорожском направлении, по данным Минобороны, составили до 170 украинских военнослужащих.

Как ранее сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, утром 17 августа российские военные отбили танковую атаку ВСУ на подступах к запорожскому селу Работино.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс украинской армии почти исчерпан. Он подчеркнул, что иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий, не принимая в расчёт уровень потерь в ВСУ.