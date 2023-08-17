ВСУ за сутки потеряли до 195 военных на запорожском направлении
Москва, 17 августа, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на запорожском направлении до 195 военнослужащих, заявил 17 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, также ВСУ на этом направлении потеряли четыре бронетранспортера Stryker, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы «Мста-Б» и одну Д-20.
Конашенков также рассказал, что на запорожском направлении была отражена атака противника и нанесено комплексное огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Работино.
Днём ранее, 16 августа, потери противника на запорожском направлении, по данным Минобороны, составили до 170 украинских военнослужащих.
Как ранее сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, утром 17 августа российские военные отбили танковую атаку ВСУ на подступах к запорожскому селу Работино.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс украинской армии почти исчерпан. Он подчеркнул, что иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий, не принимая в расчёт уровень потерь в ВСУ.