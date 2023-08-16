Москва, 16 августа, 2023, 14:30 — ИА Регнум. На запорожском направлении Вооружённые силы России ликвидировал до 170 украинских военнослужащих. Об этом 16 августа проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что подразделения российской группировки войск при поддержке армейской артиллерии и авиации отразили две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

Конашенков уточнил, что помимо этого, были поражены два склада боеприпасов 117-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Кирово Запорожской области.

За сутки потери украинской армии составили до 170 военных, были уничтожены три боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США и два автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, в Донецкой Народной Республике был уничтожен самолёт Су-25 Воздушных сил Украины.

В Министерстве обороны 15 августа сообщили о том, что российские средства противовоздушной обороны в минувшие сутки перехватили в зоне проведения специальной военной операции четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG. О перехвате данных ракет в Минобороны сообщили впервые.

Также в ведомстве рассказали о нанесении в ночь на 15 августа удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Все назначенные объекты были поражены.