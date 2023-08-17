Мелитополь, 17 августа, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Российские военные отбили атаку ВСУ на подступах к запорожскому селу Работино, сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Евгений Биятов/РИА Новости

По его словам, утром 17 августа ВСУ предприняли попытку атаковать российские позиции на танках и американских БМП Stryker, но были остановлены на подступах к Работино.

«Бои шли несколько часов, украинские боевики получили по ушам и отошли, по ним сейчас отрабатывает наша авиация», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, ожесточенные бои продолжаются и на времевском направлении, добавил он. Урожайное и Старомайорское не находятся под контролем ВСУ, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского, заключил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс украинской армии почти исчерпан. Он подчеркнул, что иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий, не принимая в расчёт уровень потерь в ВСУ.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ теряют до 80% техники и личного состава в ходе неудачных штурмов и контратак в Донбассе. Он отметил, что украинские отряды в большей степени участвуют в так называемых «мясных штурмах», которые сопряжены с огромными потерями.