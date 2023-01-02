Вашингтон, 2 января, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс планирует продать дом в штате Калифорния, купленный вместе с супругом Сэмом Асгари в июне 2022 года за $11,8 млн. Об этом 2 января сообщает портал TMZ со ссылкой на свои источники.

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

Согласно опубликованным данным, дом площадью около тысячи квадратных метров расположен в Калабасасе, округ Лос-Анджелес. В нем певица хотела начать жизнь «с чистого листа» после выхода из-под опеки отца.

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Источники издания утверждают, что Спирс не понравилось новое жилище и она планирует его продать. Портал отмечает, что пока не ясно, будет ли американка искать себе другое жилье или же решит переехать в особняк в Таузанд-Оксе, купленный в 2015 году за $7,5 млн.

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