Штат Калифорния, США, 12 июля, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Выпуск своей первой книги анонсировала американская певица Бритни Спирс. Об этом звезда шоу-бизнеса рассказала 11 июля на своей странице в социальной сети.

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

«Это грядет: моя история, на моих условиях. Наконец-то», — сказано в видеоролике, посвящённом предстоящему выходу книги.

Книга будет представлять собой мемуары, на неё уже открыт предзаказ. Мемуары, которые сама Спирс называет «предельно честными» подготовит к выпуску компания Gallery Books, подразделение издательства Simon & Schuster.

Книга получила название The Woman in Me («Женщина во мне»), она поступит в продажу 24 октября текущего года. Обложку книги украсила чёрно-белая фотография исполнительницы и автора, она позирует топлесс.

Ранее ИА Регнум сообщало, что певица Бритни Спирс не видит смысла в создании фильма о ее жизни, поскольку для этого еще не пришло время. По мнению артистки, задуматься о таком фильме кинодеятелям стоит после её смерти.

Также сообщалось, что певица Бритни Спирс планирует продать дом в штате Калифорния, купленный вместе с супругом Сэмом Асгари в июне 2022 года за $11,8 млн. В нём певица хотела начать жизнь «с чистого листа» после выхода из-под опеки отца. При этом особняк Спирс располагался рядом с виллой её бывшего мужа Кевина Федерлайна, в которой также проживают их общие дети.