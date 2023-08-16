Вашингтон, 16 августа, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Благосостояние России за 2022 год существенно улучшилось, а на Западе потеряли триллионы долларов, написал обозреватель Business Insider Джордж Гловер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Россияне улучшили своё благосостояние в прошлом году, <…> а США и Европа потеряли триллионы долларов. Москва добавила к своим активам 600 млрд долларов», — утверждает автор.

По словам Гловера, США потеряли 5,9 трлн долларов, общие потери Европы и Северной Америки составили почти 10,9 трлн долларов.

Санкционное давление после 24 февраля 2022 года привело к нарушению глобальных цепочек поставок, ограничения нанесли урон экономике Европы и США, добавил колумнист.

Как сообщало ИА Регнум, ранее обозреватель немецкой газеты Tagesspiegel Альбрехт Мейер отметил, что введенные странами Евросоюза и США экономические санкции нанесли экономике России гораздо меньший вред, чем это изначально ожидалось. Он добавил, что в июле международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики России на 2023 год с 0,7 до 1,5 процента.

Доля жителей России со среднемесячным доходом от 100 тыс. рублей увеличилась по итогам 2022 года на 30,6% по сравнению с 2021 годом, сообщили «Известия» со ссылкой на данные компании FinExpertiza.

5 июля президент России Владимир Путин отметил, что экономическая ситуация в стране развивается лучше, чем прогнозировали. Рост ВВП в период с января по май составил 0,6%, несмотря на санкционное давление. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что при сохранении такой ситуации по итогам 2023 года рост экономики может достигнуть 2%.