Москва, 5 июля, 2023, 03:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным 5 июля заявил об улучшении экономических показателей страны.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены», — сказал глава государства.

По словам Мишустина, несмотря на санкционное давление, российская экономика продолжает уверенно восстанавливаться. За пять месяцев 2023 года рост ВВП составил 0,6%. При отсутствии форс-мажорных обстоятельств к концу текущего года рост ВВП должен составить более 2%, добавил председатель правительства РФ.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр России Михаил Мишустин заверил президента Владимира Путина, что все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены. Реальные зарплаты жителей страны за январь–апрель 2023 года выросли на 4,2%. За первое полугодие 2023 года количество вновь созданных субъектов МСП составляет 1,4 тыс. предприятий. Уровень безработицы в стране отмечается чуть более 3%.