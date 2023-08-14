Москва, 14 августа, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Доля жителей России со среднемесячным доходом от 100 тыс. рублей увеличилась по итогам 2022 года на 30,6% по сравнению с 2021 годом. ОБ этом 14 августа сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании FinExpertiza.

Дарья Антонова ИА Регнум

Отмечается, что число граждан с доходом от 100 тыс. рублей в месяц составило 10,9 млн человек, или 7,4% населения.

При этом уточняется, что речь идёт о номинальных доходах, которые включают в себя зарплату, социальные выплаты, дивиденды, проценты по депозитам.

Эксперты объяснили рост доли россиян с доходом от 100 тыс. рублей рядом факторов. Среди основных — высокие выплаты военным, а также общий дефицит кадров, из-за которого работодатели борются за квалифицированных работников и повышают зарплаты.

Также отмечается, что часть прироста номинальных доходов съедает инфляция. Из-за роста потребительских цен снижается покупательская способность.

Как передавало ИА Регнум, курс евро превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Европейская валюта расчетами «завтра» в ходе торгов показала рост на 2,36 рубля — до 111,13 рубля. Американский доллар вырос на 2,19 рубля, закрепившись на уровне 101,62 рубля.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время. По его словам, слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения.

По мнению экономиста Константина Ордова, продолжающееся снижение курса российской валюты можно объяснить тремя главными причинами: ограничениями ЦБ на валютном рынке, отсутствием обязательной продажи валютной выручки экспортёрами и отказом Банка России повлиять на динамику курса российской валюты.