Берлин, 16 августа, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Введенные странами Евросоюза и США экономические санкции нанесли экономике России гораздо меньший вред, чем это изначально ожидалось, правительство Германии внимательно отслеживает ситуацию. Об этом сообщил обозреватель немецкой газеты Tagesspiegel Альбрехт Мейер.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что, согласно прогнозам, в наступающем году валовой внутренний продукт России может вернуться на уровень, который был до конфликта на Украине.

«Западные санкции ударили по экономике России не так сильно, как первоначально надеялись многие политики в ЕС и США», — отметил Мейер, напомнив, что ещё год назад немецкое рейтинговое агентство Scope прогнозировало, что Россия на протяжении десяти лет не сможет оправиться от последствий введенных санкций.

Обозреватель отметил, что всё выглядит иначе, добавив, что в июле международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики России на 2023 год с 0,7 до 1,5 процента.

«За этим развитием пристально следят в Берлине», — говорится в материале.

Представитель Министерства экономики ФРГ, слова которой приводит издание, заявила, что правительство Германии разрабатывает санкции таким образом, чтобы ещё больше повысить их эффективность.

В материале также приводятся слова эксперта по внешней политике Христианско-демократического союза Германии Родериха Кизеветтера, который отметил, что санкции работают лишь в том случае, когда они надежно выполняются, по его словам, пока это не происходит.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в июле заявил, что западные санкции против России усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия, энергетики, и Россия здесь ни при чём.

В мае российский лидер подчеркнул, что западные страны спровоцировали энергетический и продовольственный кризисы в мире. Он отметил, что ряд стран и объединений хотят сохранить своё доминирование в мире, игнорируя суверенитет и интересы других государств.

Ранее он заявил, что санкции на экспорт российских удобрений вводили страны, которые не особо нуждались в этих удобрениях, а страдают от таких решений развивающиеся рынки.

Издание Financial Times сообщило со ссылкой на экспертов, что после начала спецоперации 176 крупных европейских компаний потеряли на российском рынке минимум 100 миллиардов евро, в эту сумму входит обесценивание активов, разовые издержки, вызванные продажей, закрытием или сокращением российского сегмента своего бизнеса.