Мелитополь, 16 августа, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Власти Запорожской области ввели выплаты для военнослужащих за поражение иностранной техники, заявил 16 августа врио главы региона Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ребята наши из «Корнетов» (противотанковый ракетный комплекс — Прим. ред.) подбивают очень хорошее количество техники и за это получают деньги. У нас выплачиваются за каждую подбитую железяку дополнительные суммы денег», — сказал Балицкий

Он отметил, что западное оружие, рассчитанное на ведение оборонительных действий и бои в пустыне, на поле боя в руках ВСУ показало свою неэффективность.

«Их рассказы про красоту и мощь их дронов, про мощь пушек немецких — это всё абсолютное барахло. Даже покрашены плохо. Отвратительная техника», — заявил врио губернатора.

Запорожской области подбитые танки и другие виды западного вооружения ещё пригодятся — в качестве металлолома, добавил Балицкий.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 15 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские средства вооружения на поле боя показывают надёжность и эффективность, чего нельзя сказать о «широко разрекламированной» западной технике.

В парке «Патриот» в Кубинке Московской области в рамках форума «Армия-2023» 15 августа открылась выставка трофейной военной техники, ранее переданной Западом ВСУ. Представлены, в том числе, американские БТР М-113, французские колёсные танки AMX-10RCR, британские бронеавтомобили Husky и Mastiff.

Немецкие танки Leopard, переданные ВСУ, отлично горят, отмечал ранее президент России Владимир Путин. Если западные страны передадут ВСУ и истребители, их участь будет такой же, подчеркнул президент, отметив, что военные поставки Запада Украине лишь затягивают конфликт.