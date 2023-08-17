Москва, 17 августа, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Попытки геополитических противников России добиться её дезинтеграции и распада с помощью санкций оказались безуспешными — вместо этого произошло единение народа и укрепление экономики, считает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее экономист из США Ричард Вольф заявил, что Запад надеялся использовать санкции для ослабления и подчинения России и раскалывания её на несколько частей.

Как заметила Прикладова, предположение, что западные санкции были нацелены не просто на ослабление России, а на её подчинение, выглядит весьма обоснованным.

«Если обратиться к истории, то очевидны попытки со стороны США и их союзников разделить нашу страну. Причём частично это удалось: распад СССР — тому подтверждение, — сказала Прикладова. — Но дальнейшие попытки со стороны геополитических противников по дезинтеграции национальных республик РФ на фоне социальной напряжённости остались безуспешными. Напротив, произошло единение российского народа, укрепление экономики».

Но, несмотря на это, огромная территория и богатая ресурсная база России не оставляют Запад равнодушным. Прикладова напомнила, что с Запада уже звучали слова о том, что озеро Байкал является мировым достоянием, и Россия не может единолично владеть им.

«Поэтому можно согласиться с Ричардом Вольфом, что с помощью санкций Запад хотел ослабить и подчинить Россию», — сказала она.

По её словам, многие эксперты сходятся во мнении, что эти попытки были неуспешными. Но это если говорить в общем. По отдельным моментам всё-таки возникли сложности. Наиболее ощутимым для населения, а также для бизнеса стала волатильность курса национальной валюты. Ведь это не только повышение розничных цен, но и осложнение планирования текущей деятельности, увеличение рисков инвестиций в основной капитал.

«Поэтому есть большие вопросы к ЦБ, основной целью которого является стабильность национальной валюты и валютной системы, а таргетирование инфляции — это лишь инструмент, которым почему-то подменяют основную задачу Центробанка», — сказал Прикладова.

Она также добавила, что если бы Россия не готовилась к санкционному давлению, то ей было бы гораздо сложнее выстоять. Между тем были созданы платёжная система «МИР», а также СПФС, аналогичная SWIFT, для проведения внутрироссийских расчётов, что обезопасило российскую валютную систему от внешнего давления. Кроме того, произошло укрепление экономики через реализацию национальных проектов.

Также есть мнение, что санкционное давление на страны, обладающие огромными ресурсами, бумерангом ослабляет экономики те государств, которые прибегают к таким мерам. Так, в частности, полагает Александр Тимофеев, экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По его словам, санкции лишь показали готовность российской экономики семимильными шагами снижать зависимость от импорта. Россия становится способной покрывать спрос на импорт товарами и продукцией уже собственного производства.

Он подчеркнул, что сейчас происходит смена поколений управленцев, которая демонстрирует, что российская экономическая школа — это не только школа «выживших» в 1990-е, но и школа новых принципов управления на основе новых цифровых и процессных решений с новыми шаблонами оценок.

«Всё же не зря в России самые сильные математики и кибернетики, и, как сейчас оказывается, во многих успехах экономики лежат математические принципы баланса и поиска решений», — подытожил Тимофеев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению профессора Андрея Колганова, Запад надеялся, что из-за санкций Москва окажется проводить самостоятельную политику. Однако эта затея сорвалась, так как не удалось добиться экономической изоляции России. Рестрикции могли бы сработать, если бы весь мир к ним присоединился. Однако многие страны заняли крайне сдержанную или даже отрицательную позицию по отношению к политике санкций.

До этого немецкие СМИ сообщали, что санкции Евросоюза и США нанесли российской экономике куда меньший ущерб, чем предполагалось. Доказательством этому может случить то, что МВФ улучшил прогнозы по росту экономики России на 2023 год с 0,7 до 1,5%.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что санкции против России ухудшили ситуацию на мировых продовольственном и энергетическом рынках.

Между тем, как сообщает Росстат, экономика РФ по итогам II квартала выросла в годовом выражении на 4,9%, что оказалось рекордным показателем за последние полтора года.