Москва, 16 августа, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Запад дал понять Украине, что теперь будет строго следить за расходованием той помощи, которая выделяется киевскому режиму. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 августа заявил Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее издание Politico сообщило, что британские банки стали блокировать счета компаний, торгующих с Украиной, так как опасаются, что эти транзакций используются для отмывания денег.

Как отметил Денисов, на Западе и в открытых источниках, и со стороны чиновников всё чаще звучит критика в адрес киевского режима, что в первую очередь вызвано комплексной усталостью от Украины.

«Те обещания и те ожидания, которые раздавали Зеленский и его команда относительно контрнаступления, а также краткосрочных и среднесрочных перспектив происходящего на Украине, просто не оправдались. А на это были выделены колоссальные деньги и военные ресурсы, которые тратились на далеко не стратегические (для западных стран) направления», — констатировал эксперт.

Как следствие, во многих странах Европы население начинает критиковать местные правительства за ту поддержку, которую они оказывали Украине. И это, как пояснил Денисов, совершенно логично, особенно для небогатых государств.

«Когда население Греции, Болгарии и Румынии видит те астрономические суммы, которые идут на поддержку Украины, это оказывается очень важным психологическим фактором», — пояснил политолог.

Что касается отмывания денег, то Денисов призвал не забывать, что ещё с 1990-х годов на Украине формировалась как политическая, так и экономическая системы, которые подразумевали колоссальную роль коррупции для устойчивости самой системы. Ещё с 1990-х годов там сформировались шесть-семь ключевых центров, которые постоянно конкурировали между собой (в политике, в экономике, в бизнесе, в энергетике и так далее). Такое положение дел создало колоссальные возможности для коррупции. Например, львиная доля энергетических и транспортных предприятий существует только за счёт коррупционных схем.

«И вот когда начинается дискуссия касательно того, что британские банки могут начать закрывать счета компаниям, ведущим бизнес с Украиной, так как опасаются отмывания денег, это совершенно логично. Потому что Украина традиционно через различные банки и офшорные компании занималась тем, что отмывала деньги», — сказал Денисов.

Кроме того, он полагает, что решение британских кредитных организаций могло быть политическим. Его цель — продемонстрировать Украине, что период конфетно-букетных отношений безвозвратно ушёл в прошлое и теперь будет очень жёсткий контроль за расходованием помощи, которая направляется киевскому режиму.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по имеющимся данным, проведение даже одной транзакции с Украиной может привести к закрытию счетов компании в британском банке. Более того, эти кредитные организации отказывают даже в открытии счёта, если та или иная фирма рассматривает любую форму торговли с Украиной.

Обосновывая свои действия, британские банки апеллируют к положениям антикоррупционного законодательства их страны, в соответствии с которым Украина считается рискованной юрисдикцией.

До этого политолог Алексей Мухин назвал фейковой ту борьбу с коррупцией, о которой заявляет киевский режим. По его мнению, пролонгация коррупционной составляющей как государственной системы практически бесконечна.

Польское издание Do Rzeczy также констатировало, что Украина не готова к вхождению в ЕС из-за коррумпированной власти и нарушений принципов демократии.