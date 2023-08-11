Варшава, 11 августа, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Украина не готова к вступлению в Евросоюз из-за коррумпированной власти и грубых нарушений демократии. Такое заявление сделал польский журналист Лукаш Важеха 10 августа в статье для издания Do Rzeczy.

Иван Шилов ИА Регнум Польша и Украина

«Получая информацию о гигантских масштабах коррупции в этой стране, а также о том, насколько там антидемократичное законодательство, открыто дискриминирующее часть населения, следует признать, что Украина к членству в ЕС совершенно не готова», — указал обозреватель и добавил, что поэтому Польше следует изменить свой взгляд на вступление Украины в ЕС.

Журналист пояснил, что Украина, по его словам, является коррумпированной и квазиавторитарной страной с множеством олигархов. Важеха поясняет, что Украина неспособна к самостоятельному существованию и в перспективе её ожидает огромная демографическая проблема.

Также обозреватель обращает внимание на заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, в котором он указал, что после окончания военных действий Польша и Украина станут конкурентами. Важеха отмечает, что, хотя в целом, конкуренция — это нормальное явление, но лишь когда применяются честные методы. Украина ведёт жёсткую игру без сантиментов, и в такой ситуации создавать видимость вечной дружбы, братства и любви между соседями вредно и неразумно для Польши.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как написал польский политолог, профессор Лодзинского университета Пшемыслав Журавский, США, Германия и Украина собираются сменить действующее правое правительство Польши. Эксперт напомнил о ряде дипломатических инцидентов, которые произошли с мая в отношениях Киева и Варшавы. Журавский отмечает, что такая ситуация вызывает удивление и разочарование у польской стороны, но причины необходимо искать на Западе.

В начале августа заместитель министра внутренних дел Польши Павел Яблоньский заявил, что отношения Киева и Варшавы ухудшились после высказываний министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о неблагодарности украинских властей за помощь со стороны Польши.