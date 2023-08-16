Лондон, 16 августа, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Британские банки осуществляют блокировку счетов компаний страны, которые торгуют с Украиной, это связано с опасениями по поводу использования таких транзакций для отмывания денег. Об этом написало европейское издание газеты Politico, ссылаясь на письмо сопредседателя Британско-украинской торговой палаты Бейта Томса в адрес экономического секретаря при британском минфине Эндрю Гриффита.

Иван Шилов ИА Регнум

По её данным, проведение даже одной транзакции с Украиной может привести к закрытию счетов, обычно банки отказывают даже в открытии счёта, если организация рассматривает любую форму торговли с этой страной.

По информации газеты, в тексте письма указано, что Британско-украинская торговая палата уже якобы получила несколько жалоб от организаций, счёта которых были заблокированы после сделок с украинскими партнёрами. Данные фирмы обслуживались в банках Santander и HSBC, отметил Томс.

Отмечается, что британские банки руководствуются положениям антикоррупционного законодательства Соединенного Королевства, в соответствии с которым Украина значится как рискованная юрисдикция для транзакций клиентов с точки зрения мер по борьбе с коррупцией.

Представители банков пояснили газете, что финансовые организации не запрещают торговлю с Украиной, при этом не одобряют транзакции до их полной проверки, такой процесс проходит с задержками.

Ранее заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артём Сытник признал, что в стране замалчиваются факты злоупотреблений, чтобы не навредить имиджу Украины, и этим пользуются чиновники. По оценкам экспертов, действия властей Украины, которые преподносятся как «борьба с коррупцией», являются только лишь показательными акциями, за которыми стоит передел денежных потоков и сфер влияния. 22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в Евросоюз, в котором борьбу с отмыванием денег, коррупцией, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале.