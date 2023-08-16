Москва, 16 августа, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов доложил президенту России Владимиру Путину о ЧП возле АЗС в Махачкале, произошедшем 14 августа, рассказал Меликов журналистам, передаёт ТАСС.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Президент выслушал доклад главы региона и предложил оказать республике необходимую помощь со стороны федеральных органов власти, добавил Меликов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в результате трагедии погибли 35 человек, более 100 получили ранения.

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