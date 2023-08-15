Махачкала, 15 августа, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Следователи СК нашли Эльдара Насрулаева — владельца склада селитры у АЗС в Махачкале, где 14 августа произошёл взрыв, его везут на допрос, передаёт Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Ранее Насрулаев был объявлен в розыск. Он является арендатором помещения на территории автосервиса рядом с АЗС. Насрулаев устроил в помещении склад селитры.

«Склад-магазин по продаже удобрений находился в том же ангаре, что и техцентр. Эти помещения были разделены не капитальной перегородкой. На складе хранилось свыше десяти тонн нитрата аммония и азотнокислого калия», — приводит источник одну из версий следователей.

Как сообщало ИА Регнум ранее, вечером 14 августа в здании станции техобслуживания в Махачкале при производстве работ произошло возгорание. Пожар перекинулся на соседнюю автозаправочную станцию, произошёл взрыв. Около 80 человек пострадали, 35 человек погибли. Повреждения получили 45 зданий.

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Пожар удалось локализовать ночью, в тушении были задействованы 80 единиц техники. Причины ЧП устанавливаются, ведётся разбор завалов. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся возможная помощь. 15 августа в Дагестане объявлено днём траура.

Глава региона назвал причиной трагедии алчность и жадность: по его словам, некоторые предприниматели пытаются нарушить «все мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь небольшую выгоду». По данным ИА Регнум, хозяин АЗС Ибрагим Шимхалов ранее был судим за реализацию сжиженного углеводородного газа без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.