Москва, 15 августа, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Данные о личности владельца АЗС, на которой произошёл мощный взрыв в Махачкале, говорит о том, что станция могла работать с множественными нарушениями. Так, по данным ИА Регнум, хозяин АЗС Ибрагим Шимхалов ранее был судим за реализацию сжиженного углеводородного газа без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.

Муса Салгереев/ТАСС

Ведущий эксперт фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов отметил, что отсутствие лицензии говорит о недобросовестности предпринимателя.

Эксперт обратил внимание, что правоохранителям предстоит разобраться, не нарушалось ли ещё несколько важных правил при строительстве и дальнейшей работе АЗС. Так, например, могли не соблюдаться меры по нераспространению топливно-воздушной смеси через топливно-раздаточные колонки и вентиляционные фильтры, а также противопожарные разрывы, которые необходимы при строительстве. Согласно нормативным документам, противопожарный разрыв — пространство между пожароопасным и другими объектами, которое устанавливается для нераспространения пожара на соседние здания и объекты.

«В области надзора есть такое понятие — промышленная безопасность. И если её требования не соблюдались, то маловероятно, что это осталось вне поля зрения надзорных ведомств. Остаётся только догадываться, как была построена эта автозаправка», — пояснил Кузнецов.

Пока правоохранительным органам ещё предстоит установить истинную причину возгорания и взрыва, Кузнецов допустил, что при возникновении пожара на ближайшем автосервисе произошло возгорание, огонь от которого перекинулся на саму автозаправочную станцию, а дальше пожар на самой АЗС спровоцировал детонацию топливного танка.

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На очевидное нарушение техники безопасности указал и председатель организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

«Автосервис — в принципе предприятие с повышенной опасностью. Используются горючие смеси, бензин, растворители, масла, лаки и краски — это всё горит. Причин может быть много — начиная от небрежного и неправильного хранения газа до небезопасного проведения ремонтных работ. Поэтому техника безопасности должна соблюдаться от и до», — подчеркнул Гринин.

При этом эксперт отметил, что когда предприниматели получают разрешение на эксплуатацию автозаправочной станции, то должна проводиться техника безопасности при участии надзорных ведомств. Но, по мнению Гринина, с лицензией или без владельцы могут нарушать условия хранения и реализации горючих смесей и газов. Но более масштабным нарушением, которое по мнению эксперта, и могло привести к катастрофе, стало неправомерное расположение АЗС. Тем более, что по некоторым данным причиной возгорания могли стать запасы удобрения селитры, хранившиеся в здании рядом.

МЧС России подтвердило гибель 35 человек при взрыве на АЗС в Махачкале. В больницах Махачкалы находятся 63 человека, в том числе 16 детей. Одиннадцать пострадавших в тяжёлом состоянии. В настоящее время устанавливаются причины трагедии. Разбор завалов продолжается, возбуждено уголовное дело.

Взрыв на автозаправочной станции в Махачкале и последовавший пожар повредили 45 строений, в том числе жилые дома. Отмечается, что взрывом повреждено 40 частных домов и гостиница, уничтожен автосервис и сама станция.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане. В ведомстве добавили, что к проверке привлечены специалисты МЧС, Ростехнадзора, государственного строительного надзора, газоснабжающих организаций.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся возможная помощь, семьи погибших получат по 1 млн рублей. 15 августа в Дагестане объявлен днём траура. Глава региона назвал причиной трагедии алчность и жадность. По его словам, люди пытаются нарушить «все мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь небольшую выгоду».