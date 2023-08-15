Эксперт рассказал, что могло привести к ужасному взрыву на АЗС в Махачкале
Эксперты рассказали, что могло привести к взрыву на АЗС в Махачкале
Москва, 15 августа, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Данные о личности владельца АЗС, на которой произошёл мощный взрыв в Махачкале, говорит о том, что станция могла работать с множественными нарушениями. Так, по данным ИА Регнум, хозяин АЗС Ибрагим Шимхалов ранее был судим за реализацию сжиженного углеводородного газа без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.
Ведущий эксперт фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов отметил, что отсутствие лицензии говорит о недобросовестности предпринимателя.
Эксперт обратил внимание, что правоохранителям предстоит разобраться, не нарушалось ли ещё несколько важных правил при строительстве и дальнейшей работе АЗС. Так, например, могли не соблюдаться меры по нераспространению топливно-воздушной смеси через топливно-раздаточные колонки и вентиляционные фильтры, а также противопожарные разрывы, которые необходимы при строительстве. Согласно нормативным документам, противопожарный разрыв — пространство между пожароопасным и другими объектами, которое устанавливается для нераспространения пожара на соседние здания и объекты.
«В области надзора есть такое понятие — промышленная безопасность. И если её требования не соблюдались, то маловероятно, что это осталось вне поля зрения надзорных ведомств. Остаётся только догадываться, как была построена эта автозаправка», — пояснил Кузнецов.
Пока правоохранительным органам ещё предстоит установить истинную причину возгорания и взрыва, Кузнецов допустил, что при возникновении пожара на ближайшем автосервисе произошло возгорание, огонь от которого перекинулся на саму автозаправочную станцию, а дальше пожар на самой АЗС спровоцировал детонацию топливного танка.
На очевидное нарушение техники безопасности указал и председатель организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.
«Автосервис — в принципе предприятие с повышенной опасностью. Используются горючие смеси, бензин, растворители, масла, лаки и краски — это всё горит. Причин может быть много — начиная от небрежного и неправильного хранения газа до небезопасного проведения ремонтных работ. Поэтому техника безопасности должна соблюдаться от и до», — подчеркнул Гринин.
При этом эксперт отметил, что когда предприниматели получают разрешение на эксплуатацию автозаправочной станции, то должна проводиться техника безопасности при участии надзорных ведомств. Но, по мнению Гринина, с лицензией или без владельцы могут нарушать условия хранения и реализации горючих смесей и газов. Но более масштабным нарушением, которое по мнению эксперта, и могло привести к катастрофе, стало неправомерное расположение АЗС. Тем более, что по некоторым данным причиной возгорания могли стать запасы удобрения селитры, хранившиеся в здании рядом.
МЧС России подтвердило гибель 35 человек при взрыве на АЗС в Махачкале. В больницах Махачкалы находятся 63 человека, в том числе 16 детей. Одиннадцать пострадавших в тяжёлом состоянии. В настоящее время устанавливаются причины трагедии. Разбор завалов продолжается, возбуждено уголовное дело.
Взрыв на автозаправочной станции в Махачкале и последовавший пожар повредили 45 строений, в том числе жилые дома. Отмечается, что взрывом повреждено 40 частных домов и гостиница, уничтожен автосервис и сама станция.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане. В ведомстве добавили, что к проверке привлечены специалисты МЧС, Ростехнадзора, государственного строительного надзора, газоснабжающих организаций.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся возможная помощь, семьи погибших получат по 1 млн рублей. 15 августа в Дагестане объявлен днём траура. Глава региона назвал причиной трагедии алчность и жадность. По его словам, люди пытаются нарушить «все мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь небольшую выгоду».