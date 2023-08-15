Москва, 15 августа, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Следствие рассматривает несколько версий взрыва в Махачкале, в том числе и связанные с нарушением хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками, сообщила 15 августа пресс-служба Следственного комитета России.

Муса Салгереев/ТАСС

Как сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК, следователи завершили первичный осмотр места происшествия.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи рассматривают несколько версий происшествия, в том числе и связанные с нарушением хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.

По данным следствия, 14 августа в здании станции технического обслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и Федерального шоссе Махачкалы, при производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей произошло возгорание.

Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение, вследствие чего произошел взрыв. Были повреждены здания, находящие в непосредственной близости, автозаправочная станция и проезжающие автомобили.

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Уже в первые часы после взрыва и пожара стала поступать информация о пострадавших. Общее число погибших в конечном итоге достигло 35 человек. Для перевозки раненых и пострадавших в столицу Дагестана вылетел Ил-76 МЧС России со специальными медицинскими модулями.

Соболезнования родным погибших при взрыве в Махачкале выразил президент России Владимир Путин. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днём траура в республике. Семьям погибших из-за взрыва на АЗС в Махачкале обещано выделить по 1 млн рублей из резервного фонда региона.