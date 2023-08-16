Москва, 16 августа, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Соединённые Штаты могут применить так называемые оборонительные биотехнологии в наступательных целях, а также в целях глобального управления путём создания кризисных ситуаций биологического характера. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

DFID — UK Department for International Development

Он отметил, что США приступили к подготовке к новой пандемии путём осуществления поиска мутаций вирусов.

«Не исключаем применение Соединенными Штатами так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера», — сказал он на брифинге.

Кириллов отметил, что в США было создано Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования. По предварительной информации, новая структура будет отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, в том числе с патогенами, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера, уточнил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты. Он также добавил, что в число приоритетных направлений управления включены также работы по созданию вакцин и препаратов для купирования вирусов и их генетически измененных вариантов, а также внедрение передовых технологий в биопроизводство.

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