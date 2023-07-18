Москва, 18 июля, 2023, 19:34 — ИА Регнум. У США есть опыт разработки биологического оружия, поэтому вероятность изучения Вашингтоном комаров и клещей, выступающих переносчиками опасных заболеваний, с целью заражения целых государств довольно высока. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

francok35

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что научно-исследовательские организации Минобороны США неслучайно проявляют интерес к изучению основных видов комаров и клещей, которые переносят такие опасные инфекции, как лихорадки долины Рифт, Западного Нила и Денге. До этого с подобными замечаниями и критикой в адрес американских силовых структур выступил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Он отметил, что в США после Второй мировой войны были доставлены специалисты из Японии и нацисткой Германии для передачи опыта военно-биологических исследований. Генерал-лейтенант Кириллов также обратил внимание, что американские специалисты «владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания» для дальнейшего инфицирования населения.

Политолог Владимир Шаповалов объяснил, что у российской стороны есть ряд причин допускать и подозревать США в проведении подобных исследований.

«Действительно у США есть опыт работы с биологическим оружием. Использовались и немецкие, и японские разработки. Известно, что после Второй мировой войны многие японские преступники, в том числе ведущие специалисты, работавшие над опасными биологическими исследованиями, укрылись в Штатах. Поэтому заявление Кириллова нужно воспринимать более чем серьёзно», — согласился Шаповалов.

Эксперт также отметил, что на территории Украины за время проведения СВО было обнаружено около 30 американских биолабораторий. Шаповалов уточнил, что Вашингтон оборудовал подобные биологические центры и в других странах, граничащих с Россией, а потому подобного рода деятельность не чужда США. По мнению политолога, такие места применения биооружия снижают угрозу для самих Штатов.

«В этом и состоит особенность применения биологического оружия, которое сложно применять на приграничных странах, но которое имеет понятный эффект на отдалённых территориях. США не пострадают от этих заражённых комаров или клещей, потому что будут распространять их на другом континенте», — отметил политолог.

В этой связи Шаповалов не исключил версию, что недавняя вспышка заболевания, похожего на лихорадку Денге, в Египте может являться результатом биологического эксперимента США. Тем не менее политолог призвал дождаться официальных данных о заболевании, после чего российские спецслужбы смогут провести анализ вероятностей применения биооружия.

Подобной версии придерживается и иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он также допустил, что вспышка заболевания теоретически может быть связана с американскими исследованиями, хотя центры изучения переносчиков опасных инфекций существуют в разных странах.

«Такие центры по изучению переносчиков, причём не только насекомых, но и, например, грызунов, создаются в первую очередь чтобы заниматься мониторингом распространения этих организмов, которые могут приводить к целым эпидемиям. Это может быть чисто научный интерес. Но исключать версию с биооружием мы не можем, ведь если изучается распространение и поведение переносчиков, то это могут обернуть против человечества с целью заражения», — отметил Крючков.

Иммунолог добавил, что сама по себе лихорадка Денге является очень распространённым и крайне заразным заболеванием. Ежегодно от неё страдают от 100 до 400 млн человек. По словам Крючкова, за последние 10-15 лет заболеваемость этой лихорадкой заметно выросла по всему миру, что также можно допустить как косвенный факт вмешательства в распространение переносчиков.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об усилении санитарно-карантинного контроля за рейсами, прибывающими из Египта, из-за вспышки неизвестного заболевания в африканской стране. До этого в минздраве Египта сообщили о случаях заболевания нескольких сотен жителей египетской деревни Эль-Аликат к югу от Каира. Уточняется, что заболевшие жалуются на высокую температуру, ломоту в костях, головокружение. Заболевание быстро распространяется. В российском ведомстве считают, что симптомы заболевания схожи с лихорадкой Денге.

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая Кириллов рассказал об использовании Пентагоном украинских специалистов в области оружия массового поражения. По данным Минобороны, Пентагон через центр на Украине осуществлял программу по усилению вируса птичьего гриппа.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в свою очередь допустил, что Запад мог размещать свои биолаборатории на Украине в том числе для того, чтобы скрыть сам факт проведения разработок биологического оружия. Он напомнил, что страны — участницы конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биооружия обязаны регулярно обнародовать данные о том, какие лаборатории работают на их территории.

По данным секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, Вашингтон работает над химическим и биологическим оружием и даже уже использует его, в том числе на Украине.