Москва, 16 августа, 2023, 02:12 — ИА Регнум. Россия может частично восстановить контроль за движением капитала для того, чтобы остановить падение курса рубля. О планируемых мерах сообщило агентство Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Отмечается, что власти и экспортеры обсуждали предложение сделать обязательной продажу экспортной выручки ещё до того, как Центробанк принял решение резко повысить ключевую ставку. Но единого решения по этому вопросу так и не достигли. По сведениям издания, планируется в ближайшие дни ещё одна встреча.

На фоне информации о возможном ограничении на движение капитала рубль пошёл вверх, отметили авторы Bloomberg.

Как сообщало ИА Регнум, Центробанк допускает дополнительное повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков, сообщила пресс-служба регулятора 15 августа. Ранее ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%.

Ожидается, что инфляция сможет вернуться к целевому показателю в 4% в 2024 году.

В июле Банк России после долгой паузы принял решение о повышении ключевой ставки, причем сразу с 7,5 до 8,5% годовых. До этого она в последний раз росла в феврале 2022 года, когда Банк России экстренно поднял её до 20%.