Москва, 15 августа, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Центробанк допускает дополнительное повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков, сообщила пресс-служба регулятора 15 августа. Ранее в этот день ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году. И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки», — говорится в заявлении Банка России.

В настоящее время ставка на уровне 12% полностью соответствует инфляционному давлению. Ожидается, что инфляция сможет вернуться к целевому показателю в 4% в 2024 году.

ЦБ провел внеочередное заседание после того, как накануне, 14 августа, доллар превысил 101 рубль, евро — 110 рублей, обновив максимумы с марта 2022 года. На фоне решения регулятора о повышении ставки рубль немного окреп, но, по прогнозу ЦБ, годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться.

Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, комментируя в беседе с ИА Регнум повышение ставки до 12%, указала, что в условиях роста курса доллара и евро у Банка России не осталось другого варианта.

«Что же теперь ждёт граждан в связи с изменением ключевой ставки? Первое — это, конечно же, рост ставок по всем видам кредитных продуктов. Незначительно могут вырасти только ипотечные кредиты по государственным программам, в остальных же случаях произойдёт резкий рост, так как ставка изменилась на 3,5%», — рассказала она.

При этом Коваленко полагает, что сильного спада в потребительских кредитах ждать не стоит.

Вадим Ковригин, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, полагает, что повышение ставки до 12% говорит о попытках ЦБ ударить по серьёзной девальвации и угрозе инфляции. По его словам, в сентябре же ожидается ряд факторов, способных поддержать рубль: большие налоговые выплаты экспортёров, смягчение торгового дисбаланса из-за длительного падения рубля.

В июле Банк России после долгой паузы принял решение о повышении ключевой ставки, причем сразу с 7,5 до 8,5% годовых. До этого она в последний раз росла в феврале 2022 года, когда Банк России экстренно поднял ее до 20%.