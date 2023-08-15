Вашингтон, 15 августа, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден тратит миллиарды долларов на оснащение украинской армии, но не стремится выделить достаточную помощь американцам, пострадавшим в пожарах на Гавайях. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

«Байден выделяет одноразовый платеж в 700 долларов людям, которые потеряли всё в огне Лахайны, но хочет отправить очередные 20 млрд долларов Украине!» — написала законодатель на своей странице в соцсетях.

По мнению Тейлор-Грин, людям, которые потеряли в пожарах имущество, требуется более существенная помощь, чем 700 долларов, на которые можно «один раз сходить в магазин или несколько раз переночевать в гостинице».

Как сообщало ИА Регнум, Байден отказался комментировать рост числа жертв пожаров на Гавайях.

Возвращаясь с отдыха на пляже, президент остановился на секунду перед журналистами, чтобы выслушать вопрос, но отказал им, улыбнувшись и махнув рукой.

Стоимость восстановления строений, уничтоженных пожарами, может обойтись как минимум в 5,52 млрд долларов США.

Природные пожары на Гавайях привели к гибели не менее 93 человек. Пожар стал самым смертоносным в истории США за более чем столетие. Огонь сжёг более 2100 акров (850 га), разрушил или повредил более 2,2 тыс. построек, не менее 4,5 тыс. человек в связи с произошедшим нуждаются во временном жилье.

От жителей острова Мауи, где уже несколько дней бушуют природные пожары, массово поступают жалобы на недостаточную помощь от властей.